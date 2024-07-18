Yıldız Tilbe: Annem beni istememiş, yüksekten atlamış

"Rahmetli annem altı kız doğurmuş, yedinciye bana hamile kalmış. 'Bu da kız olur' diye beni istememiş. İlaç içmiş, kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış ama ne yaptıysa beni düşürememiş. Sonra en son kızı olarak ben doğmuşum."

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe dün akşam müzikseverlerle buluştu. Sahnede 59'uncu yaşını kutlayan Tilbe yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre, Tilbe şu ifadeleri kullandı:

"BABAM BİZİ O KADAR ÇOK SEVİYORDU Kİ"

Tilbe sözlerine " Babam 'Benim her kızım 10 tane erkek eder. Sizin bir tırnağınıza 10 erkeği değişmem' diyordu hep. Keşke bütün babalar kızlarını öyle sevse. Babam bizi o kadar çok seviyordu ki sonra beni hiçbir sevgi ikna edemedi" diye devam etti.

