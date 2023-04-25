Yıldız Tilbe: Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ramazan Bayramı'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Tilbe, "Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

"BEN YETERİNCE GÜZELİM"



Habertürk'ün haberine göre Yıldız Tilbe, sahnedeyken hayranlarının sorularına da cevap verdi. Güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirip geçirmediği sorulan şarkıcı, “Ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum” karşılığını verdi.