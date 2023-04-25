Yıldız Tilbe: Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum

Ramazan Bayramı'nda sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, güzellik merkezinde geçirdiği vaktin sorulması üzerine “Ben yeterince güzelim" cevabını verdi.

Yıldız Tilbe: Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum

Ünlü şarkıcı , Ramazan Bayramı'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Tilbe, "Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe: Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum - 1

"BEN YETERİNCE GÜZELİM"

Habertürk'ün haberine göre Yıldız Tilbe, sahnedeyken hayranlarının sorularına da cevap verdi. Güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirip geçirmediği sorulan şarkıcı, “Ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum” karşılığını verdi.

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