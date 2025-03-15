Yıldız Tilbe'den Gazze'de 4 bin kişilik iftar

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, bu kez ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı.

58 yaşındaki Tilbe, Gazze'de 3 farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek oruç tutan Gazzelilere destek oldu.