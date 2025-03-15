Yıldız Tilbe'den Gazze'de 4 bin kişilik iftar

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ramazan ayı nedeniyle Gazze'de iftar yemeği verdi.

Yıldız Tilbe'den Gazze'de 4 bin kişilik iftar

Gerek açıklamaları gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen , bu kez ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı.

58 yaşındaki Tilbe, 'de 3 farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek oruç tutan Gazzelilere destek oldu.

Yıldız Tilbe'den Gazze'de 4 bin kişilik iftar - 1

Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan , daha önce de paylaşımlarında Filistin halkına destek verdiğini sık sık dile getirmişti.

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