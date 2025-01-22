Yıldız Tilbe'den "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, hayranlarının sorularını cevapladı. Ünlü şarkıcı, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.
Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Sahne şovları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, son olarak takipçilerinin sorularını yanıtladı.
X platformu üzerinden takipçilerine yanıt veren Tilbe, hayatının film olmasını isteyip istemediğiyle ilgili sessizliğini bozdu.
58 yaşındaki ünlü şarkıcı, bir takipçisinin "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Asla izin vermiyorum."
Tilbe, başka bir takipçisinden gelen "Müzik kariyerinde sana ilham kaynağı olan şey neydi ablam?" sorusuna ise "İşsizlik" cevabını verdi.
Ünlü şarkıcı, "Nasıl öyle fit kalmayı başarıyorsun Yıldız abla" diyen takipçisine ise "Az yiyorum" şeklinde yanıt verdi.
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