Yıldız Tilbe'den "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt

58 yaşındaki ünlü şarkıcı, bir takipçisinin "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

Sahne şovları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, son olarak takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Tilbe, başka bir takipçisinden gelen "Müzik kariyerinde sana ilham kaynağı olan şey neydi ablam?" sorusuna ise "İşsizlik" cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı, "Nasıl öyle fit kalmayı başarıyorsun Yıldız abla" diyen takipçisine ise "Az yiyorum" şeklinde yanıt verdi.