Yıldız Tilbe'den yeni tarz
Yıldız Tilbe sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Son olarak yüzünde saç boyası nedeniyle yanıklar oluşan şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağdı.
Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Şarkıcı "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" ifadelerini kullanmıştı.
58 yaşındaki şarkıcı yeni tarzıyla gündeme geldi.
Instagram hesabında paylaşım yapan Tilbe, verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Uzun saçlarıyla paylaşım yapan usta şarkıcının, neden tarz değişikliğine gittiği merak konusu oldu.
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