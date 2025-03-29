Yıldız Tilbe'den yeni tarz

Yıldız Tilbe sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Son olarak yüzünde saç boyası nedeniyle yanıklar oluşan şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağdı.

Yıldız Tilbe'den yeni tarz

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan , saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şarkıcı "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız Tilbe'den yeni tarz - 1

58 yaşındaki şarkıcı yeni tarzıyla gündeme geldi.

Yıldız Tilbe'den yeni tarz - 2

Instagram hesabında paylaşım yapan Tilbe, verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Uzun saçlarıyla paylaşım yapan usta şarkıcının, neden tarz değişikliğine gittiği merak konusu oldu.

Yıldız Tilbe'den yeni tarz - 3
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Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluşmuştu: Son durumunu açıkladı

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