Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar meydana geldi: Son halini paylaştı

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. "BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM" Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullandı.

"GEÇER İNŞALLAH" Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" dedi.

"AZ YİYORUM" Öte yandan geçtiğimiz haftalarda takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Nasıl öyle fit kalmayı başarıyorsun Yıldız abla" diyen takipçisine ise "Az yiyorum" şeklinde yanıt vermişti.