Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluşmuştu: Son durumunu açıkladı

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı, yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe , saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"UYUDUĞUM İÇİN DEĞİL, BOYA KÖTÜYMÜŞ…"

Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" karşılığını veren Yıldız Tilbe, yaşadığı olayın perde arkasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş."