Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluşmuştu: Son durumunu açıkladı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzünde saç boyası nedeniyle yanıklar oluşmuştu. O halini takipçileriyle paylaşan Tilbe, son durumunu açıkladı.
Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
"BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM"
Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı, yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.
"UYUDUĞUM İÇİN DEĞİL, BOYA KÖTÜYMÜŞ…"
Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" karşılığını veren Yıldız Tilbe, yaşadığı olayın perde arkasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş."
YÜZÜNDEKİ YANIKLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
"Yıldız Tilbe, son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı. 58 yaşındaki ünlü şarkıcı, "İyiyim, Allah'a şükür. Siz de iyi misiniz? Güzellikler dilerim. Yüzüm geçti sayılır, inşallah" ifadelerini kullandı.
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