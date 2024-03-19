"Yılın en büyük albümü": Ariana Grande listelerde zirvede

BOŞANDILAR

Öte yandan BD'li şarkıcı Ariana Grande, emlakçı Dalton Gomez ile mutlu birlikteliğini 2021 yılında nikahla taçlandırmıştı. Grande'nin Montecino’daki evinde sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.



Daily Mail'in haberine göre, çift 3 yıllık evliliğin ardından resmen boşandı.

30 yaşındaki Grande 6 ay önce boşanma davası açmıştı.



Şarkıcının, eski eşine bir seferlik 1 milyon 250 bin dolar ödeyeceği belirtildi. Şarkıcı aynı zamanda Los Angeles'taki evin satışından elde edilen gelirin yarısını Gomez'e verecek ve 25 bin dolar avukat masraflarını karşılayacak.

Grande şu sıralar, Wicked filminden rol arkadaşı Ethan Slater ile aşk yaşıyor.