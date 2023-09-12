Yıllar sonra buluştular: Zeynep Alkan'dan aile pozu

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, meslektaşı Canan Hoşgör, 1989'da evlenmiş, 1999 yılında boşanmıştı. İki kızları olan ünlü çift, 2006'da tekrar evlenmiş ancak 2012'de bir kez daha yollarını ayırmıştı.

Uzun süredir bir arada görüntülenmeyen eski eşler, yıllar sonra bir araya geldi. Alkan ve Hoşgör, kızlarıyla yemek yedi.