Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda, hastaneye kaldırıldı. Gruda'nın menajeri Tümay Özokur sosyal medya hesabından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Son olarak 'Şahmaran' adlı filmde rol alan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Gruda hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunan Özokur, "Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampüsü kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın" ifadelerini paylaştı.



ACİL MÜDAHELE LAZIM @drfahrettinkoca

Ustamiz hocamiz YILMAZ GRUDA şişli etfal SEYRANTEPE kampusu kırmızı alanda yatmakta,,hekimler yogunbakim yada servis karari vermek uzere,,4 gun once serviste 5gun yatirildi ve duzeldi diye cikarildi,lutfen yogun bakimda tedavisi yapilsin pic.twitter.com/ljecVDFOJo — Tümay Özokur (@tumayozokur) March 12, 2023