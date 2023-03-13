Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun menajeri oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda, hastaneye kaldırıldı. Gruda'nın menajeri Tümay Özokur sosyal medya hesabından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Son olarak 'Şahmaran' adlı filmde rol alan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Gruda hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunan Özokur, "Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampüsü kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın" ifadelerini paylaştı.

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