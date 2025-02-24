Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül konser sonrası yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül sevenlerini korkuttu. Mersin'de sahneye çıkan 61 yaşındaki şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Hastaneden paylaşım yapan Morgül, "Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım" dedi.
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