Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül konser sonrası yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül sevenlerini korkuttu. Mersin'de sahneye çıkan 61 yaşındaki şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hastaneden paylaşım yapan Morgül, "Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım" dedi. 

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı - 1
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