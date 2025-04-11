Yılmaz Morgül Survivor'a nasıl katıldığını açıkladı: "İki haftalığına anlaştım"

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 61 yaşındaki Morgül, Gel Konuşalım programında yıllar önce katıldığı Survivor yarışmasıyla ilgili itirafta bulundu. 2016 yılında Survivor'a katılan sanatçı ''Acun Ilıcalı'ya demişler ki 'Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikana edersin getirirsin' demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. 'Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün' demişler. Tabii ben o yüzden gittim." ifadelerini kullandı. "KENDİ İSTEĞİMLE AYRILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM" Morgül yarışmaya vedasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e ben kendi isteğimle ayrılmak istediğimi söyledim. 72 kilo gittim 58'e düştüm. Hastanelik oldum."

FAVORİSİNİ AÇIKLADI



Bu sene hangi ismi beğendiğini açıklayan sanatçı "Adem'i seviyorum insan olarak. Hiçbir şeye karışmıyor, kavga etmiyor. Araları bulmaya çalışıyor. Benim gönlümdeki tek şampiyon var, yıllardır olmasını istediğim tek şampiyon Nagihan Karadere. Çok güçlü, en güçlü kadın. Erkeklerden daha güçlü o" dedi.

Hayatı film olsa kimin oynamasını istediği sorulan sanatçı "Kendim tabii ki. Benden iyi kimse oynayamaz." yanıtını verdi.

