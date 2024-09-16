Yonca Evcimik'ten 61. yaş pozu: Sağlık ve huzurla gel

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Yonca Evcimik 61 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, doğum günü için objektif karşısına geçti.

Yonca Evcimik'ten 61. yaş pozu: Sağlık ve huzurla gel

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yonca Evcimik, 61 yaşına bastı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı, yeni yaşına özel pozlar verdi.

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan ünlü isim, paylaştığı karelere "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61" notunu düştü.

Yonca Evcimik'ten 61. yaş pozu: Sağlık ve huzurla gel - 1

"18 GÖRÜNÜMLÜ 61"

Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri Evcimik'e "18 görünümlü 61", "Bu nasıl güzel yaş almaktır", "İyi ki doğdun dünyanın en tatlı kadını" gibi yorumlar yaptı.

Yonca Evcimik yüzündeki değişimle gündem oldu

Yonca Evcimik yüzündeki değişimle gündem oldu

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...