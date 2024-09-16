Yonca Evcimik'ten 61. yaş pozu: Sağlık ve huzurla gel

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan ünlü isim, paylaştığı karelere "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61" notunu düştü.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yonca Evcimik , 61 yaşına bastı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı, yeni yaşına özel pozlar verdi.

"18 GÖRÜNÜMLÜ 61"

Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri Evcimik'e "18 görünümlü 61", "Bu nasıl güzel yaş almaktır", "İyi ki doğdun dünyanın en tatlı kadını" gibi yorumlar yaptı.