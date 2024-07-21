Yönetmen Clint Eastwood'un hayat arkadaşı yaşamını yitirdi

Çiftin 10 yıldır birlikte olduğu biliniyor. Sandera'nın ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Eastwood, BBC News'e yaptığı açıklamada Sandera'nın vefatını "Christina sevimli, şefkatli bir kadındı ve hayatımın önemli bir parçasıydı" sözleriyle duyurdu. Yönetmen "Onu çok özleyeceğim" diye ekledi.

Efsanevi oyuncu ve Sandera ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu. Çift, bazı etkinliklerin kırmızı halısında birlikte poz vermişti. Çift, geçtiğimiz yıl bir bağış toplama etkinliğine katılmıştı.

Sergio Leone imzalı Western filmleriyle parlayan oyunculuk kariyerine, 1970'lerden itibaren yönetmenliği de ekleyen Eastwood, kariyerinde çok sayıda Akademi Ödülü ve Altın Küre Ödülü kazandı. Eastwood'un yönetmen olarak 40'ıncı filmi "Juror No. 2" şu sıralar çekiliyor.

Eastwood daha önce iki kez evlendi.