Yönetmen Sultan San dünyaevine girdi

Komedyen Hasan Can Kaya ile yaklaşık 2,5 yıl süren ilişkisini bitirdikten sonra magazin gündemine oturan Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yaptı.

Dün bir kır düğünüyle nikah masasına oturan Sultan San, dantel detaylı bir gelinlik giydi.