Yunanistan'a taşınan oyuncu Caner Özyurtlu kimdir? (Caner Özyurtlu'nun yer aldığı diziler)

Türk oyuncu, senarist, film yönetmeni ve yapımcısı Caner Özyurtlu, 23 Mayıs 1986’da İstanbul’da subay bir babanın evladı olarak doğdu. İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır.

Özyurtlu, 2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları “AC Film” yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir. 2024 yılında verdiği röportajda Yunanistan'a taşındığını açıkladı.

CANER ÖZYURTLU'NUN YER ALDIĞI PROJELER

Caner Özyurtlu, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle "Elveda Rumeli" dizisindeki performansıyla tanınan Özyurtlu, izleyicilerin sevgisini kazanmıştır.



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