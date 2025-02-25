Yusuf Güney'den aşk ilanı! İşte Andromedalı sevgilisi
Daha önceki açıklamalarında astral seyahate çıktığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney "Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var" ifadesiyle gündem olmuştu. Şarkıcı sevgilisini "İşte size merak edilen sevdiceğim" sözleriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney verdiği bir röportajda "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.
İfadelerinin ardından sosyal medyada gündem olan Güney, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirmişti. Espri yaptığını belirten Güney "Makara da yapamıyoruz yahu röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle ah ah" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda aşkını ilan etti. "İşte size merak edilen sevdiceğim. Andromedalı sevgilim" notuyla paylaşım yapan ünlü şarkıcının esprili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan, ünlü şarkıcı Rafet El Roman, yıllar önce "Aşk-ı Virane" adlı şarkıyı birlikte seslendirdiği Yusuf Güney hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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