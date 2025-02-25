Yusuf Güney'den aşk ilanı! İşte Andromedalı sevgilisi

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney verdiği bir röportajda "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.



İfadelerinin ardından sosyal medyada gündem olan Güney, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirmişti. Espri yaptığını belirten Güney "Makara da yapamıyoruz yahu röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle ah ah" ifadelerini kullandı.



Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda aşkını ilan etti. "İşte size merak edilen sevdiceğim. Andromedalı sevgilim" notuyla paylaşım yapan ünlü şarkıcının esprili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

