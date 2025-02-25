Yusuf Güney'den aşk ilanı! İşte Andromedalı sevgilisi

Daha önceki açıklamalarında astral seyahate çıktığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney "Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var" ifadesiyle gündem olmuştu. Şarkıcı sevgilisini "İşte size merak edilen sevdiceğim" sözleriyle paylaştı.

Yusuf Güney'den aşk ilanı! İşte Andromedalı sevgilisi

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney verdiği bir röportajda "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.

İfadelerinin ardından sosyal medyada gündem olan Güney, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirmişti. Espri yaptığını belirten Güney "Makara da yapamıyoruz yahu röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle ah ah" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda aşkını ilan etti. "İşte size merak edilen sevdiceğim. Andromedalı sevgilim" notuyla paylaşım yapan ünlü şarkıcının esprili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Güney'den aşk ilanı! İşte Andromedalı sevgilisi - 1

Öte yandan, ünlü şarkıcı Rafet El Roman, yıllar önce "Aşk-ı Virane" adlı şarkıyı birlikte seslendirdiği Yusuf Güney hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Rafet El Roman: Yusuf Güney umarım doğru yolu bulur

Rafet El Roman: Yusuf Güney umarım doğru yolu bulur

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...