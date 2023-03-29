Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'den ayna pozu

Başrollerini Ebru Şahin ile Birkan Sokullu'nun paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisi, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara geldi.



Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen dizide Harika karakterine hayat veren Ebru Şahin, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, ayna pozunu takipçileriyle paylaştı.



Besketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evliliği olan Şahin'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in merak edilenleri Haberi Görüntüle YÜZ YILLIK MUCİZE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU? Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk bölümüne; Ali Tahir -yeni adıyla Kemal'in- Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu.