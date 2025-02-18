Yüzünde yanıklar oluşmuştu: Yıldız Tilbe maskeyle poz verdi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşmuştu. "Uyuduğum için değil, boya kötüymüş" açıklamasında bulunan Tilbe'nin maskeyle verdiği poz gündem oldu.

Yüzünde yanıklar oluşmuştu: Yıldız Tilbe maskeyle poz verdi

Giyim tarzı, kendine has tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen , saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.

Yüzünde yanıklar oluşmuştu: Yıldız Tilbe maskeyle poz verdi - 1

sosyal medya hesabında bu kez taşlı bir maske taktı. Şarkıcının verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu.

Yüzünde yanıklar oluşmuştu: Yıldız Tilbe maskeyle poz verdi - 2

YÜZÜ YANDIKTAN SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı ile ilgili "Saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu" iddiası ortaya atıldı. Bu iddianın ardından , konuyla ilgili açıklama yaptı.

2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü şarkıcı, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluşmuştu: Olayın perde arkasını anlattı

Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluşmuştu: Olayın perde arkasını anlattı

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