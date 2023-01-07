Zach Braff'tan eski aşkı Florence Pugh'a: Mutlu yıllar efsane

Zach Braff ile Florence Pugh, 3 yıllık ilişkilerini arkadaş kalma kararı alarak sonlandırmıştı. Braff, kendisi gibi oyuncu olan Pugh'un 27'nci yaş gününü unutmadı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Sosyal medya hesabından eski sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan Zach Braff, oyuncunun yeni yaşını "Mutlu yıllar efsane" sözleriyle kutladı.

Öte yandan Zach Braff ile Florence Pugh, ayrılmalarına rağmen birbirlerini hem hayatta hem de mesleki olarak desteklemeyi sürdürüyor.



"İNSANLARIN AYRILIĞIMIZLA MUTLU OLMASINI İSTEMEDİK"



Pugh, Braff ile ayrılığı hakkında, bir dergiye verdiği röportajda "Biz bu ayrılığı bütün dünya duymadan gerçekleştirmek için çabalıyorduk. Çünkü bu, herkesin fikir sahibi olduğu bir ilişki oldu. Biz sadece milyonlarca insanın, bizim ayrılığımızla mutlu olmasını istemedik. Ve bunu da başardık" diye konuşmuştu.



Florence Pugh, ayrıca "Ne zaman hayatımdaki özel çizgilerin aşıldığını hissetsem, ne zaman gerçek olmayan haberlerin yayıldığını görsem bunun çok yanlış olduğunu düşünürüm. İnsanların sırf işleri bu olduğu için ünlü kişilerin hayatlarının her yönünü izlemesi ve hakkında yazı yazmasını haklı bulmuyorum" demişti.