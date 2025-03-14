Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını neden sildi? Gerçek ortaya çıktı

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever mide kanseri nedeniyle 51 yaşındaki hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefat haberini sosyal medya hesabında Zafer Algöz duyurmuştu ancak oyuncu paylaşımını kısa süre sonra sildi.

PAYLAŞIMINI NEDEN SİLDİ?



Algöz'ün paylaşımını neden kaldırdığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, annesi hastalığını bilmediği için Şinasi Yurtsever’in rahatsızlığı, eşi Ferihan Kaya‘nın da isteğiyle set arkadaşları dışında yakın çevresinden bile gizlenmiş. Yurtsever'in annesinin, o esnada oyuncunun ölümünden haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Zafer Algöz "Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

