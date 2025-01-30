Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'a Makbule damga vurdu: 6 demişti 12 evlilik yaptığı ortaya çıktı
Star TV'de izleyici ile buluşan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına Makbule Hanım'ın yaşadıkları damga vurdu. 6 kez evlendiğini söyleyerek programa katılan Makbule'nin aslında 12 evlilik yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Hafta içi her gün Star TV'de izleyiciyle buluşan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'ta Makbule'nin hikayesi dikkat çekti.
"6 KERE EVLENDİM" DEDİ 12 ÇIKTI
6 evlilik yaptığı ve eski eşleri tarafından dolandırılıp sokağa atıldığı iddiasıyla programa gelen ve mağdur olduğunu ifade eden Makbule'nin 12 evlilik yaptığı ortaya çıktı.
13. KEZ EVLENMEYE KARAR VERDİ
Telefonla programa bağlanan ve Ayvalık'tan aradığını söyleyen Remzi Bey, Makbule Hanım ile evlenmek istediğini söyledi. Makbule'nin bu teklife "Neden olmasın?" diye cevap vermesi şaşırttı.
30 Ocak Perşembe günü yayınlanan 304. bölümde ise Remzi Bey, Makbule Hanım'a çiçek yolladı. 53 yaşında ilk kez bir çiçek aldığını itiraf eden Makbule, Remzi Bey'e teşekkür etti.
"HİÇ YÜZÜM GÜLMEDİ"
Mutluluğu bir türlü bulamayan Makbule Hanım "Hiç yüzüm gülmedi. İlk evliliğimden sonra eşim başka bir kadına aşık oldu. Kayınvalidem bana destek olur dedim ama olmadı" dedi.
"KİMSE ELİMDEN TUTMADI"
Gözyaşlarını tutamayan Makbule "Ne gençliğimi yaşadım, ne gelinliğimi yaşadım. Ne eşlerim ne çocuklarım kimse elimden tutup kaldırmadı. 9-10 evlilik yaptım ama namusuma leke getirmedim" dedi.
Tüm bunların ardından Makbule'nin eski eşi Adem'in torunu telefonla yayına bağlandı ve esas dedesinin mağdur olduğunu söyledi.
Bu iddiaları kabul etmeyen Makbule'nin eski eşlerinden biri de ismini vermeden yayına bağlandı ve başkasıyla evlenmesine rağmen kendisini rahat bırakmadığını belirtti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life Magazin
- Star Tv