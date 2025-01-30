Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'a Makbule damga vurdu: 6 demişti 12 evlilik yaptığı ortaya çıktı

6 evlilik yaptığı ve eski eşleri tarafından dolandırılıp sokağa atıldığı iddiasıyla programa gelen ve mağdur olduğunu ifade eden Makbule'nin 12 evlilik yaptığı ortaya çıktı.

13. KEZ EVLENMEYE KARAR VERDİ

Telefonla programa bağlanan ve Ayvalık'tan aradığını söyleyen Remzi Bey, Makbule Hanım ile evlenmek istediğini söyledi. Makbule'nin bu teklife "Neden olmasın?" diye cevap vermesi şaşırttı.



30 Ocak Perşembe günü yayınlanan 304. bölümde ise Remzi Bey, Makbule Hanım'a çiçek yolladı. 53 yaşında ilk kez bir çiçek aldığını itiraf eden Makbule, Remzi Bey'e teşekkür etti.



"HİÇ YÜZÜM GÜLMEDİ"

Mutluluğu bir türlü bulamayan Makbule Hanım "Hiç yüzüm gülmedi. İlk evliliğimden sonra eşim başka bir kadına aşık oldu. Kayınvalidem bana destek olur dedim ama olmadı" dedi.