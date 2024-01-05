Zahide Yetiş küçük Cansu’yu kurtardı

BABASINA SARILMAYI GÖZYAŞLARIYLA REDDETTİ

İnfiale sebep olan görüntü, anne Nezahat Gümüş ve üvey baba Mahmut Gümüş tarafından normal karşılandı. Aslan, öz kızı Cansu’nun üvey babası tarafından birçok defa uygunsuz davranışa maruz kaldığını iddia etti. Zahide Yetiş yayın sonrası 8 yaşındaki Cansu ile babasını buluşturdu. Cansu, babasına sarılmayı gözyaşlarıyla reddetti.

Programın uzman ismi Uzman Klinik Psikolog Dr. Aslı Karasaç Özkaya, küçük Cansu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Cansu’nun annesi ve üvey babası tarafından baskı altında tutulduğunu tespit ederek, psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Emniyet güçleri olaya el koydu. Canlı yayında üvey baba Mahmut polisler tarafından emniyete götürüldü. Gelişmeler ifadelere başvurularak takip edilecek.

