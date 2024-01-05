Zahide Yetiş küçük Cansu’yu kurtardı

Başarılı sunucu Zahide Yetiş'in sunumuyla "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programı hafta içi her gün 13.30’da Star’da izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.
Aslan Çakmakçı, eski eşi Nezahat’in 8 yıldır kızını göstermediğini iddia ederek Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak orogramına katıldı. Aslan, eski kayınvalidesinin sosyal medyada yayınladığı görüntüyü programda paylaştı. Aslan’ın öz kızı Cansu, Nezahat’in şu anki eşi Mahmut’u keselerken görüntülendi. Bu görüntü infiale sebep oldu.
BABASINA SARILMAYI GÖZYAŞLARIYLA REDDETTİ
İnfiale sebep olan görüntü, anne Nezahat Gümüş ve üvey baba Mahmut Gümüş tarafından normal karşılandı. Aslan, öz kızı Cansu’nun üvey babası tarafından birçok defa uygunsuz davranışa maruz kaldığını iddia etti. Zahide Yetiş yayın sonrası 8 yaşındaki Cansu ile babasını buluşturdu. Cansu, babasına sarılmayı gözyaşlarıyla reddetti.
Programın uzman ismi Uzman Klinik Psikolog Dr. Aslı Karasaç Özkaya, küçük Cansu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Cansu’nun annesi ve üvey babası tarafından baskı altında tutulduğunu tespit ederek, psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
Emniyet güçleri olaya el koydu. Canlı yayında üvey baba Mahmut polisler tarafından emniyete götürüldü. Gelişmeler ifadelere başvurularak takip edilecek.
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