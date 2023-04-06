Zahide Yetiş ve Cem Arısoy'ın boşandığı ortaya çıktı

CEM ARISOY HAKKINDA



İş adamı Cem Arısoy İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmir Karşıyakalı olan Cem Arısoy, hayatını İzmir’de geçirmiş ve gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynamıştır. 2014 yılında hayatını birleştirdiği Zahide Yetiş ile 9 yıl evli kalan Cem Arısoy bir erkek çocuk babası.