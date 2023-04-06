Zahide Yetiş ve Cem Arısoy'ın boşandığı ortaya çıktı

Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşayan Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Katıldığı programda ayrılığı hakkında ilk kez konuşan Zahide Yetiş, sunucunun sorusu üzerine Cem Arısoy'dan boşandığını doğruladı.
Bir süredir ekran projelerinden uzak kalan Yetiş, hayatının büyük çoğunluğunu İzmir’de evde geçirdiğini ifade etti.
CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI
Sunucu Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2018'de ise oğulları Aras'ı kucaklarına almıştı. Zahide Yetiş anne olacağı haberini ilk kez canlı yayında sevenleriyle paylaşmıştı.
CEM ARISOY HAKKINDA
İş adamı Cem Arısoy İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmir Karşıyakalı olan Cem Arısoy, hayatını İzmir’de geçirmiş ve gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynamıştır. 2014 yılında hayatını birleştirdiği Zahide Yetiş ile 9 yıl evli kalan Cem Arısoy bir erkek çocuk babası.