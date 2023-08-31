Zendaya: Hep iyi karakterleri oynadım, kötüyü oynamak isterdim

Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya, Oyuncular Birliği grevi başlamadan önce bir dergiye verdiği röportajda gelecekte nasıl bir karakteri oynamak istediğini anlattı.

KÖTÜ BİR KARAKTERİ CANLANDIRMAK İSTİYOR

Ünlü isim, “Kötü, süper kötü hislerine ulaşmak isterim. Bu ne şekilde tezahür ederse etsin, mutlaka bir süper kahraman anlamında düşünmüyorum, sadece duygusal anlamda demek istiyorum. Sürekli iyi karakterleri oynadığımı düşünüyorum, dolayısıyla kötüyü oynamak isterdim" dedi.