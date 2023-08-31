Zendaya: Hep iyi karakterleri oynadım, kötüyü oynamak isterdim

Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya, Oyuncular Birliği grevi başlamadan önce bir dergiye verdiği röportajda gelecekte nasıl bir karakteri oynamak istediğini anlattı.
KÖTÜ BİR KARAKTERİ CANLANDIRMAK İSTİYOR
Ünlü isim, “Kötü, süper kötü hislerine ulaşmak isterim. Bu ne şekilde tezahür ederse etsin, mutlaka bir süper kahraman anlamında düşünmüyorum, sadece duygusal anlamda demek istiyorum. Sürekli iyi karakterleri oynadığımı düşünüyorum, dolayısıyla kötüyü oynamak isterdim" dedi.
"YÖNETMEN YA DA ÖĞRETMEN OLURDUM"
Oyuncu olmasaydı seçeceği mesleklerden de bahseden Zendaya, "Sanırım, sektör içinde, yönetmen olurdum ve bir gün bunu yapmayı umuyorum. Sektör dışında düşünüyorum da muhtemelen ailemin izinden gider ve öğretmen olurdum gibi hissediyorum. Çocukları seviyorum, öğrenmeyi seviyorum ve öğretmeyi seviyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan Zendaya'nın başrolünde olduğu iki film 2024 yılına ertelendi. Luca Guadagnino imzalı "Challengers" filmi, Oyuncular Birliği grevi nedeniyle 2024 yılının bahar aylarına ertelenirken, "Dune: Part Two" da 3 Kasım 2023 yerine 15 Mart 2024'te vizyona girecek.
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