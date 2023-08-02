Zendaya'dan Angus Cloud'a veda: Onu tanıdığım için minnettarım

"Euphoria" dizisinde canlandırdığı "Fezco" rolüyle tanınan Angus Cloud, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulundu.
Genç yıldızın ailesinden yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla mücadelesi konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla kendi başlarına sessizce mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır" denildi.
"KALBİM AİLESİYLE BİRLİKTE"
Zendaya da "Euphoria"daki rol arkadaşı Angus Cloud'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.
Zendaya, "Angus’un sonsuz güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Onu bu hayatta tanıma, 'kardeşim' deme, sıcak gözlerini görme, parlak gülümsemesini ve bulaşıcı gülüşünü görüp duyma şansım olduğu için çok minnettarım. İnsanların sevdikleri kişilerden bahsederken bu ifadeyi kullandıklarını biliyorum; 'girdikleri her odayı aydınlatabilirler.' Bunu yapmakta en iyisiydi. Onu bu şekilde hatırlamak istiyorum. Etrafındakilere her zaman yaydığı sınırsız ışık, sevgi ve neşe için yaşamın her anının kıymetini bileceğim. Kalbim şu anda annesi ve ailesiyle birlikte, bu süreçte lütfen nazik olun, yas herkes için farklı görünür" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Angus Cloud, izlenme rekorları kıran HBO yapımı "Euphoria" dizisinde "Fezco" karakteriyle ün kazanmıştı. Cloud, ayrıca "The Line", "North Hollywood" gibi filmlerde de rol almıştı.
Genç yıldızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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