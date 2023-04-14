Zerrin Özer isyan etti: Bıktım artık!

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri dönmüştü.
Son paylaşımıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu.
Zerrin Özer, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!" ifadelerini kullandı.
Ünlü ismin paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.
BORDERLINE (KİŞİLİK BOZUKLUĞU) NEDİR?
Borderline ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline, bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.