Zerrin Özer'den Nükhet Duru'ya tayt göndermesi

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

65 yaşındaki ünlü şarkıcı, son olarak koltukta otururken verdiği pozu yayınladı.



"BEN TAYT GİYERİM, SENİ DE YERİM"

Kendine has tarzıyla bilinen Özer'in parlak taytı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, paylaşımına düştüğü "Canım Nünü'm. Ben tayt giyerim, seni de yerim" notuyla meslektaşı Nükhet Duru'ya gönderme yaptı.

NE OLMUŞTU?



70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü ve en meşhur seslerinden biri olan Nükhet Duru, geçtiğimiz haftalarda kadınların tayt giymesini hoş bulmadığını dile getirmişti.



68 yaşındaki şarkıcı "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyerek taytların kadınlara yakışmadığını dile getirdi.



"TUNİKLE GİYİLİRSE TAMAM"



Ünlü şarkıcı sözlerine "Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." diyerek devam etmişti.