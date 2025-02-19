Zerrin Özer hayatını anlatacak filmde oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. 67 yaşındaki Özer, tedavinin ardından taburcu olmuştu. HAYATININ FİLM OLMASI İÇİN İKİ TEKLİF ALDI Geçtiğimiz ay cenazesinde Janis Joplin'in 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet eden ünlü şarkıcı, hayat hikâyesinin beyaz perdeye aktarılması için iki teklif aldığını duyurdu.

Magazin Burada'nın haberine göre; projeye sıcak baktığını ifade eden Zerrin Özer, senaryoyu beğenmesi halinde kendisini canlandırmasını istediği ismi de açıkladı. OYUNCULUĞU VE SESİNİ ÇOK BEĞENİYOR Özer, oyunculuğunu ve sesini çok beğendiği Serenay Sarıkaya'nın kendisini canlandırmasını istediğini dile getirdi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Zerrin Özer, geçtiğimiz ay verdiği röportajında da yaşadığı en büyük pişmanlığı açıklamıştı. Özer "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" demişti.