Zeynep Alasya'dan babası Zeki Alasya'ya: Her gün daha fazla özlüyorum

"Mavi Boncuk", "Köyden İndim Şehire", "Salak Milyoner" gibi filmlerle tanınan Zeki Alasya, 2015 yılında araciğer rahatsızlığı sebebiyle 72 yaşında hayata veda etti.



Vefatıyla sanat camiasını derinden sarsan usta oyuncu, kızını Zeynep Aalasya'nın paylaşımıyla gündeme geldi.



"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BABAM"

Alasya, babasının doğum gününü, "Ne yapıyordunuz hiç bilmiyorum, sanırım taş, kağıt, makas... Babam be, öyle büyük bir alanın varmış ki kalbimde, hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin doldurabilmesi mümkün değil. Her gün daha fazla özlüyorum babam. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı.

