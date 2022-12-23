Zeynep Bastık: Günden güne daha iyi hissediyorum

Geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zeynep Bastık: Günden güne daha iyi hissediyorum

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Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıkladı.

Hayranlarını endişelendiren ve korse takan Bastık, sağlık durumuyla ilgili son bilgilendirmeyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında  "Sekizinci günüm korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık: Günden güne daha iyi hissediyorum - 1

"AMELİYATLIK DEĞİLİM"

Zeynep Bastık, düştüğünü "Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" sözleriyle duyurmuştu.

KATAR'DA KONSER VERDİ

Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirmişti. 

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kalmıştı.

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