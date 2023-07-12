Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız'dan çok konuşulacak fotoğraf

Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Bastık'ın doğum günü partisinde Ali Can Ayyıldız ile verdiği samimi poz aşk iddialarını da beraberinde getirdi.

Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız'dan çok konuşulacak fotoğraf

Kısa bir süre önce Urla'da yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde 30. yaş doğum gününü kutladı. Evinde roman konseptli parti düzenleyen Bastık sadece yakınlarını çağırdı.

Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız'dan çok konuşulacak fotoğraf - 1

Doğum gününde Kerimcan Durmaz ile verdiği poz çok konuşulan Zeynep Bastık, bu kez Ali Can Ayyıldız'ın paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız'dan çok konuşulacak fotoğraf - 2

Bir Uzak Doğu restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız, Zeynep Bastık ile çekilmiş fotoğrafını "And with this one" notuyla paylaştı. İkilinin kucak kucağa pozu sosyal medyada gündem oldu.

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