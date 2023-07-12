Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız'dan çok konuşulacak fotoğraf

Doğum gününde Kerimcan Durmaz ile verdiği poz çok konuşulan Zeynep Bastık, bu kez Ali Can Ayyıldız'ın paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bir Uzak Doğu restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız, Zeynep Bastık ile çekilmiş fotoğrafını "And with this one" notuyla paylaştı. İkilinin kucak kucağa pozu sosyal medyada gündem oldu.