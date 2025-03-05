Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü Bali'de: Şarkıcıdan esprili paylaşım

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü'nün mutlu birlikteliği sürüyor. Zaman zaman aşklarını sosyal medyada gözler önüne seren ünlü çift Bali'ye gitti.

Egzersiz yapmak için spor salonuna giden çiftin paylaşımları gündem oldu.



Tütüncü'nün kollarını kendi kollarıymış gibi gösteren Bastık "Bugün biraz fazla bastık. Şaka için özür" notuyla eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Zeynep Bastık verdiği bir röportajda ''Kasları çok güzel, yalan yok. Onu her şeyiyle çok beğeniyorum. Sadece fiziğiyle değil; aklıyla, niyetiyle, şefkatiyle!'' ifadelerini kullanmıştı.