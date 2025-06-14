Zeynep Bastık: Oynamaktan 1 kilo vermişim
Dün akşam Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alan Zeynep Bastık kilo verdiğini söyledi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59'un düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı.
31 yaşındaki şarkıcı, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Tekirdağ konseriyle ilgili paylaşım yapan Bastık kilo verdiğini açıkladı.
Bastık yaptığı paylaşımda "9.8 oynamaktan 1 kilo vermişim, her şey için teşekkürler Tekirdağ." ifaelerini kullandı.
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