Zeynep Bastık: Oynamaktan 1 kilo vermişim

Dün akşam Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alan Zeynep Bastık kilo verdiğini söyledi.

Zeynep Bastık: Oynamaktan 1 kilo vermişim

'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59'un düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı.

31 yaşındaki şarkıcı, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zeynep Bastık: Oynamaktan 1 kilo vermişim - 1

konseriyle ilgili paylaşım yapan Bastık kilo verdiğini açıkladı.

Bastık yaptığı paylaşımda "9.8 oynamaktan 1 kilo vermişim, her şey için teşekkürler Tekirdağ." ifaelerini kullandı.

Zeynep Bastık: Oynamaktan 1 kilo vermişim - 2
Zeynep Bastık'tan annelik açıklaması

Zeynep Bastık'tan annelik açıklaması

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