Zeynep Bastık: Oynamaktan 1 kilo vermişim

Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59'un düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı.

Tekirdağ konseriyle ilgili paylaşım yapan Bastık kilo verdiğini açıkladı.

Bastık yaptığı paylaşımda "9.8 oynamaktan 1 kilo vermişim, her şey için teşekkürler Tekirdağ." ifaelerini kullandı.