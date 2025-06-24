Zeynep Bastık tatilde: Tekneden yeni poz

Tekne tatiline çıkmayı tercih eden ünlü şarkıcı, keyifli anlarını gözler önüne serdi. Güneşlenirken verdiği pozu paylaşan Zeynep Bastık, ardından bir kare daha paylaştı.

Lan", "Ara" ve "Her Mevsim Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcının teknede çektiği selfie büyük ilgi gördü.

"İNŞALLAH BİR GÜN OLUR"

Öte yandan Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda "Anne olmak ister misiniz?" sorusuna "Şimdilik öyle bir şey yok. İşimizde gücümüzdeyiz. Çok severim, isterim. İnşallah bir gün olur" yanıtını vermişti.