Zeynep Bastık tatilde: Tekneden yeni poz

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, tatile çıktı. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Bastık'ın teknede verdiği poz büyük ilgi gördü.

Zeynep Bastık tatilde: Tekneden yeni poz

Gerek kariyeri gerek Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, tatile çıktı.

Tekne tatiline çıkmayı tercih eden ünlü şarkıcı, keyifli anlarını gözler önüne serdi. Güneşlenirken verdiği pozu paylaşan Zeynep Bastık, ardından bir kare daha paylaştı.

Zeynep Bastık tatilde: Tekneden yeni poz - 1

Lan", "Ara" ve "Her Mevsim Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcının teknede çektiği selfie büyük ilgi gördü.

"İNŞALLAH BİR GÜN OLUR"

Öte yandan Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda "Anne olmak ister misiniz?" sorusuna "Şimdilik öyle bir şey yok. İşimizde gücümüzdeyiz. Çok severim, isterim. İnşallah bir gün olur" yanıtını vermişti.

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