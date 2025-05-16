Zeynep Bastık'tan annelik açıklaması

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde birlikteliklerinin birinci yılını kutladı. "Lan", "Ara" ve "Her Mevsim Yaz" gibi şarkılarla tanınan 31 yaşındaki Bastık "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey.. Sonsuz senelerimiz olsun." notuyla Tütüncü ile romantik pozlarını paylaştı.



Zeynep Bastık annelik hakkında açıklamada bulundu. Sabah'ın haberine göre, "Anne olmak ister misiniz?" sorusuna şarkıcı şu yanıtı verdi: "Şimdilik öyle bir şey yok. İşimizde gücümüzdeyiz. Çok severim, isterim. İnşallah bir gün olur."

"İYİ Kİ BENİMSİN"



Öte yandan 34 yaşındaki Serkay Tütüncü ise yıl dönümünde yaptığı romantik paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:



"Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? Sen benim hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum." Zeynep Bastık 2021 yılında Tolga Akış ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift bir yıl dolmadan boşanmıştı.

