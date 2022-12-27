Zeynep Bastık'tan hayranlarını üzen haber

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığını açıklamıştı.



Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" demişti.



KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren Zeynep Bastık, Instagram hesabından yeni bir video paylaştı.

Bastık, iyileşme süreci tamamlanmadığı için Ocak 2023'ün ortasına kadar sahne alamayacağını dolayısıyla 30 Aralık tarihli Çeşme ve 31 Aralık'taki Ankara konserlerini iptal ettiğini duyurdu.



"GÜNDEN GÜNE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"



Bastık birkaç gün önce sağlık durumu hakkında bilgi vermiş ve "Sekizinci günüm korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.