Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye: Benim şarkım da sensin

Zeynep Bastık da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birkaç ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü 'nün mutlu birlikteliği sürüyor. Zaman zaman mutluluklarını gözler önüne seren ünlü çiftten Serkay Tütüncü, 34 yaşına bastı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Zeynep Bastık, deniz kenarında Serkay Tütüncü ile çektirdiği fotoğrafına; "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu düştü. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.