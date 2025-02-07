Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye: Benim şarkım da sensin
Aşkları dolu dizgin devam eden Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den ünlü oyuncu, 34 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Birkaç ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün mutlu birlikteliği sürüyor. Zaman zaman mutluluklarını gözler önüne seren ünlü çiftten Serkay Tütüncü, 34 yaşına bastı.
Zeynep Bastık da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Zeynep Bastık, deniz kenarında Serkay Tütüncü ile çektirdiği fotoğrafına; "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu düştü. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.
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