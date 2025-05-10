Zeynep Demirel: En hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu
Eşi Volkan Demirel ile birlikte üçüncü çocukları Yasmin'i birkaç ay önce kucağına alan Zeynep Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı.
2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, takipçileriyle soru cevap yaptı.
"HEPSİ GİTMEDİ AMA..."
Zeynep Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı. Üç çocuk annesi ünlü isim, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2 buçuk ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" ifadelerini kullandı.
"YASMİN SAKİN BİR BEBEK"
Öte yandan Zeynep Demirel, geçtiğimiz ay YouTube'da Aslıhan Doğan Turan'ın sorularını yanıtladı.
Minik kızı Yasmin ile ilgili konuşan ünlü isim, "Sakin bir bebek. Bebeklikleri hepsinin kolaydı. Bana göre hamilelik zor. Ortanca hamileliğim en kolaydı. İkinciyi evde 20 dakikada suda doğurdum. Son doğumumda 5 saat sancı çektim" demişti.
"KÜÇÜK OLAN 'İSTEMİYORUM' DİYE TUTTURDU"
Ünlü isim, kızlarının kardeşleri olacağını öğrendiği anda yaşananları ise şöyle anlatmıştı:
"Yasmin'e hamile olduğumu öğrendim, çocuklara açıklayacağız. Aldık karşımıza ikisi de ağlamaya başladı. Büyük olan dedi ki 'Bir tane doğurdun zaten bundan ne hayır görüyorsun ki bir tane daha doğuruyorsun!' Diğeri 'ben evin küçüğüydüm şimdi başka birisi olacak. İstemiyorum, geri gönder' demeye başladı. Hamilelik süreci boyunca onları hazırlamakla uğraştım."
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