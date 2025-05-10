Zeynep Demirel: En hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu

2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, takipçileriyle soru cevap yaptı.