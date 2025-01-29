Zeynep Demirel: Hamilelikte son ay geçmek bilmiyor

Eski futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılından bu yana mutlu birlikteliği süren Zeynep Demirel, şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.

Kız bebek bekleyen Zeynep Demirel, hamileliğinde 35. haftaya girdi. Son dönemde yaşadıklarını anlatan ünlü isim, aşırı kilo aldığını ifade etti "BEN ONLARDAN DEĞİLİM"

Ünlü isim, paylaşımında “Göbekspor 35. hafta güncellemesi geldi. Yalan söyleyemeyeceğim, bazı kadınlar hamilelik sürecini seviyor ama ben onlardan değilim. Hele de son ay en geçmek bilmeyen en zorlayan ay bana göre. Ayrıca hamileliğin 9 ay sürdüğü düşüncesi nereden çıktı? Bildiğin 40 hafta yani 10 ay sürüyor. Ödem ve mide yanmalarım tavan yaptı son iki haftadır. Daha önce migren problemim var demiştim hatırlarsanız, demir ve magnezyum takviyesi çok işe yaradı o konuda (tabi ki doktor kontrolünde!)" dedi.

"PENGUEN GİBİ YÜRÜYORUM"

Demirel, sözlerini "Üçüncü hamilelik olduğu için karnım çok büyük gördüğünüz üzere, bu yüzden de gece uykularım düzensiz. Penguen gibi yürüyorum. Kilo konusuna gelince yine çok kilo aldım, ilk hamileliğimde bu durum o kadar canımı sıkmıştı ki anlatamam, sonra da hiç veremeyeceğim sanmıştım. Öyle hisseden gebeler varsa onlar için özellikle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Bu hamileliğimde de kendimi tutmadım. Porsiyonlarım büyüdü, canım ne çekiyorsa yedim ama genel olarak hep çok sağlıklı beslendim ve spor yapmaya da devam ettim" diye sürdürdü.

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"Yine de yapısal olarak ödeme de müsait bir yapım olduğu için aşırı kilo aldım" diyen ünlü isim, "Şunu bilelim ki hepimizin yapısı birbirinden çok farklı. Doğum sonrası da genelde hemen gidiyor, yani tadını çıkarın canınızı sıkmayın, aklıma gelenleri söyledim. Siz de durumlar nasıl? İlk iki hamileliğimde 40. haftayı doldurdu o yüzden tahminen 40. hafta güncellemesinde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.