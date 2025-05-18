Zeynep Demirel nasıl kilo verdiğini açıkladı

2010 yılında eski futbolcu Volkan Demirel ile dünyaevine giren ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu.

Zeynep Sever Demirel doğum sonrası nasıl kilo verdiği hakkında bir paylaşımda bulundu. 35 yaşındaki yıldız paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sözümü tuttum (başımın etini yemenizin bununla hiç alakası yok) ama önemli bir uyarım var eğer sezaryen ile doğum yaptıysanız lütfen doktorunuza sorun, bu hareket için belli bir süre geçmiş olması gerekli. Onun dışında sevdiğim bir büyüğümün bir lafı var: 9 ayda şişen 3 günde nasıl insin. Bir de unutmayın, ben de dahil olmak üzere sosyal medyada genellikle hep en iyi çıktığımız fotoğrafları ve videoları paylaşıyoruz. Kıyas yok kendimizi olduğu gibi kabul etmek ve birbirimizi motive etmek var. Kadın bedeni gerçekten çok mucizevi ve verdiği emeğin izlerini taşıyor."