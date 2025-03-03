Zeynep Demirel'den minik kızı Yasmin ile yeni kare: Yorgun ama çok aşık

2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, geçtiğimiz hafta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.

"BEN BİR SÜREDİR BU ŞEKİLDEYİM" Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, Yasmin ile yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, "Nabersiniz, görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun, uykusuz ama aşırı çok aşık" ifadelerini kullandı.

"BU BİZİM DOĞUM HİKAYEMİZ"

Öte yandan Zeynep Demirel, geçtiğimiz günlerde doğum sürecini anlatmış ve 25 kilo aldığını belirten Demirel şu ifadeleri kullanmıştı: "Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz… Yasmin Hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti. Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, 'bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti."

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