Zeynep Demirel'den minik kızı Yasmin ile yeni kare: Yorgun ama çok aşık

Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü çocukları Yasmin'e birkaç gün önce kavuşmuştu. Doğum sürecinde yaşadıklarını anlatan Zeynep Demirel, minik kızı ile yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Demirel'den minik kızı Yasmin ile yeni kare: Yorgun ama çok aşık

2010 yılından bu yana eski futbolcu ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, geçtiğimiz hafta  üçüncü kez anne oldu.

Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.

Zeynep Demirel'den minik kızı Yasmin ile yeni kare: Yorgun ama çok aşık - 1

"BEN BİR SÜREDİR BU ŞEKİLDEYİM"

Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, Yasmin ile yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, "Nabersiniz, görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun, uykusuz ama aşırı çok aşık" ifadelerini kullandı.

Zeynep Demirel'den minik kızı Yasmin ile yeni kare: Yorgun ama çok aşık - 2

"BU BİZİM DOĞUM HİKAYEMİZ"

Öte yandan Zeynep Demirel, geçtiğimiz günlerde doğum sürecini anlatmış ve 25 kilo aldığını belirten Demirel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz… Yasmin Hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti. Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, 'bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti."

Volkan Demirel paylaştı: Yade ve Yeda kardeşleriyle buluştu

Volkan Demirel paylaştı: Yade ve Yeda kardeşleriyle buluştu

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"BİR SÜRE YAKA SÜSÜM GİBİ GEZECEK"

Ünlü isim, sözlerine "Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, ve önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış… Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var. Bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle… İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum" diye devam etti.

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