Zeynep Demirel'den minik kızı Yasmin ile yeni poz
Eşi Volkan Demirel ile birlikte üçüncü çocukları Yasmin'i kısa bir süre önce kucağına alan Zeynep Demirel, bebeğiyle yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.
"BU BİZİM DOĞUM HİKAYEMİZ"
Büyük bir mutluluk yaşayan Zeynep Demirel, doğum sürecini "Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz… Yasmin Hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti. Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, 'bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti" diye anlatmıştı.
"BİR SÜRE YAKA SÜSÜM GİBİ GEZECEK"
Ünlü isim, sözlerine "Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, ve önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış… Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var. Bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle… İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum" diye devam etmişti.
ANNE-KIZ FOTOĞRAFI
Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, uzun bir süre sonra Yasmin ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Üç çocuk annesi ünlü isim, paylaşımına Emel Müftüoğlu'nun "Mucize" şarkısını ekledi.
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