Zeynep Demirel'den yeni paylaşım: Ne zaman doğuracaksın?

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Yade ile Yeda adında iki kızı bulunan Zeynep Demirel, şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

Bir kız bebek bekleyen ve hamileliğinin son haftalarında olan ünlü isim, "Hala doğurmadın mı?" sorularına fotoğrafla yanıt verdi.