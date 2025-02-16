Zeynep Demirel'den yeni paylaşım: Ne zaman doğuracaksın?
Şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayan Zeynep Demirel, sosyal medyadan kendisine gelen "Hala doğurmadın mı?" sorularına fotoğrafla yanıt verdi.
Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Yade ile Yeda adında iki kızı bulunan Zeynep Demirel, şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
Bir kız bebek bekleyen ve hamileliğinin son haftalarında olan ünlü isim, "Hala doğurmadın mı?" sorularına fotoğrafla yanıt verdi.
Hamileliğinde 40. haftaya doğru giden isim, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere "Hala doğurmadın mı?", "Ne zaman doğuracaksın?", "Doğur" gibi kendisine gelen mesajları not düştü.
"İLK İKİ HAMİLELİĞİM DE 40. HAFTAYI DOLDURDU"
Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımında "İlk iki hamileliğim de 40. haftayı doldurdu o yüzden tahminen 40. hafta güncellemesinde görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.
"HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA YEDİM GOLÜ"
Öte yandan birkaç gün önce arkadaşları Zeynep Demirel'e sürpriz baby shower partisi düzenlemişti. Volkan Demirel'in de katıldığı, kovboy temalı partiden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şaşkınlığını da ifade etmişti.
Demirel, paylaşımına "Ben istemem öyle baby shower falan diyen bünyeme sürpriz baby shower şoku. Daha önce hiçbir sürpriz beni bu kadar şaşırtamadı. Çünkü hep bir şekilde önceden çakarım. Bu defa hiç beklemediğim bir anda yedim golü. Beni evden 'kahvaltıya gidiyoruz' diye çıkaran, her detayı düşünen, aylar öncesinden profesyonelce ve uluslararası çalışan canımın içleri. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Çok duygulandım ve mutlu oldum. Ayrıca sevdim bu baby shower olayını... Dördüncüde de yaparım.Allah'ım valla şaka yaptım, yemin ederim komiklik olsun diye... Sen ciddiye alma amin" notunu düşmüştü.
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