Zeynep Demirel'e sürpriz baby shower partisi: Çok duygulandım

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Sever, 2010 yılında Volkan Demirel ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Yade ve Yeda adında iki kızları olan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel , şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.

Zeynep Demirel, paylaşımına "Ben istemem öyle baby shower falan diyen bünyeme sürpriz baby shower şoku. Daha önce hiçbir sürpriz beni bu kadar şaşırtamadı. Çünkü hep bir şekilde önceden çakarım. Bu defa hiç beklemediğim bir anda yedim golü" notunu düştü.

"ÇOK MUTLU OLDUM, İYİ Kİ VARSINIZ"

Ünlü isim, sözlerine "Beni evden “kahvaltıya gidiyoruz” diye çıkaran, her detayı düşünen, aylar öncesinden profesyonelce ve uluslararası çalışan canımın içleri. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Çok duygulandım ve mutlu oldum. Ayrıca sevdim bu baby shower olayını... Dördüncüde de yaparım.Allah'ım valla şaka yaptım, yemin ederim komiklik olsun diye... Sen ciddiye alma amin" diye devam etti.

Demirel'in paylaştığı kareler binlerce beğeni ve "Maşallah", "Allah'ım sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah", "Sağlıkla kucanıza alın", "Hamilelik bu kadar mı yakışır" yorumlar geldi.