Zeynep Koçak ameliyat oldu: Hemen eve geldim

Hastane odasından paylaşımlar yapan ve sevenlerini korkutan Koçak, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Ünlü isim, bu tarz durumlar için takipçilerine bir uyarıda bulundu.

"HASTANE PSİKOLOJİ BAMBAŞKA"

Zeynep Koçak, paylaşımına "Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Tabii ki asla hastanede kalamadım eve geldim. Şu an ağrım da azaldı. Dediğim gibi minik bir operasyondu ama kesinlikle 'Yalnız gideceğim' diye artistlik yapmayın. Yani hastane psikolojisi bambaşka bir şey... Gerçekten sonrasında acıma ve baş dönmeme rağmen evime dönmek istedim" notunu düştü.