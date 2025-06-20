Zeynep Mayruk New York'tan paylaştı: Anne olmak için gün sayıyor

Haziran 2024'te nikah masasına oturan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek sahibi olmak için gün sayıyor. Mayruk karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.

Zeynep Mayruk New York'tan paylaştı: Anne olmak için gün sayıyor

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, v e Teşkilat gibi yapımlarla tanınan baba olmaya hazırlanıyor. Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de evlendi.

Ünlü çift erkek bebek bekliyor.

Zeynep Mayruk New York'tan paylaştı: Anne olmak için gün sayıyor - 1

Eşiyle 'a giden Zeynep Mayruk Empire State Binası'ndan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Ünlü tasarımcı karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Mayruk New York'tan paylaştı: Anne olmak için gün sayıyor - 2

Öte yandanTolga Sarıtaş, eşinin hamileliğiyle ilgili "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah." demişti.

Zeynep Mayruk anne olmak için gün sayıyor

Zeynep Mayruk anne olmak için gün sayıyor

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