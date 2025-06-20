Zeynep Mayruk New York'tan paylaştı: Anne olmak için gün sayıyor
Haziran 2024'te nikah masasına oturan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek sahibi olmak için gün sayıyor. Mayruk karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.
Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, v e Teşkilat gibi yapımlarla tanınan Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor. Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de evlendi.
Ünlü çift erkek bebek bekliyor.
Eşiyle New York'a giden Zeynep Mayruk Empire State Binası'ndan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü tasarımcı karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.
Öte yandanTolga Sarıtaş, eşinin hamileliğiyle ilgili "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah." demişti.
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