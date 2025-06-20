Zeynep Mayruk New York'tan paylaştı: Anne olmak için gün sayıyor

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, v e Teşkilat gibi yapımlarla tanınan Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor. Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de evlendi.

Ünlü çift erkek bebek bekliyor.

