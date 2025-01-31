Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin oğulları Atlas'a kavuştu
2020 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. Bir oğulları olacağını açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı.
Beş yıl önce dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, oğullarına kavuştu.
"HOŞ GELDİN ATLAS"
Cansel Elçin güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ve düştüğü "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoş geldin Atlas" notuyla duyurdu.
Oğullarıyla hastanede verdikleri ilk pozu da paylaşan oyuncu çifte binlerce tebrik mesajı geldi.
SOSYAL MEDYA HESABI AÇTILAR
Öte yandan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinin, bebekleri doğmadan önce Atlas için sosyal medya hesabı açması gündem olmuştu.
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