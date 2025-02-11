Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni paylaşım: İyi ki doğdun Atlas
Kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile 2020 yılından bu yana mutlu bir birlikteliği olan ve geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas ile yeni bir paylaşım yaptı.
Oyuncu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Bebek beklediklerini müjdeleyen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bir oğullarını olacaklarını duyurmuştu.
Heyecanları günden güne büyüyen ünlü çift, 31 Ocak 2025 tarihinde oğullarına kavuştu. İlk kez anne baba olmanın heyecanı yaşayan ünlü çift, bebeklerine Atlas adını verdi.
Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, oğluyla yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda; hamileyken oğlunun karnına tekme attığı anları ve sonrasında da Atlas'ın ayaklarını paylaştı.
"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM SEN OLDUN"
8 Şubat'ta 35 yaşına basan Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımına "O ayaklarla sonunda tanıştık. Benim en güzel doğum günü hediyem sen oldun Atlas, iyi ki doğdun…" notunu düştü.
CANSEL ELÇİN KAYITSIZ KALAMADI
Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Cansel Elçin ise Zeynep Tuğçe Bayat ile oğlu Atlas'a "Aşklarım" yorumunu yaptı.
Öte yandan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinin bebekleri doğmadan önce Atlas için sosyal medya hesabı açması dikkat çekmişti.
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