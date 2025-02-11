Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni paylaşım: İyi ki doğdun Atlas

Oyuncu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat , 2020 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Bebek beklediklerini müjdeleyen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bir oğullarını olacaklarını duyurmuştu.

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, oğluyla yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda; hamileyken oğlunun karnına tekme attığı anları ve sonrasında da Atlas'ın ayaklarını paylaştı.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM SEN OLDUN"

8 Şubat'ta 35 yaşına basan Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımına "O ayaklarla sonunda tanıştık. Benim en güzel doğum günü hediyem sen oldun Atlas, iyi ki doğdun…" notunu düştü.



CANSEL ELÇİN KAYITSIZ KALAMADI

Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Cansel Elçin ise Zeynep Tuğçe Bayat ile oğlu Atlas'a "Aşklarım" yorumunu yaptı.

Öte yandan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinin bebekleri doğmadan önce Atlas için sosyal medya hesabı açması dikkat çekmişti.