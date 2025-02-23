Zeynep-Volkan Demirel çifti kızlarına kavuştu: İşte bebeğin ismi

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Sever, 2010 yılında Volkan Demirel ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Yade ve Yeda adında iki kızları olan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, üçüncü kızlarını kucaklarına aldı.