Zeynep-Volkan Demirel çifti kızlarına kavuştu: İşte bebeğin ismi

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'den müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin üçüncü kızı dünyaya geldi. Müjdeli haberi Volkan Demirel duyurdu.

Zeynep-Volkan Demirel çifti kızlarına kavuştu: İşte bebeğin ismi

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Sever, 2010 yılında ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Yade ve Yeda adında iki kızları olan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, üçüncü kızlarını kucaklarına aldı. 

Zeynep-Volkan Demirel çifti kızlarına kavuştu: İşte bebeğin ismi - 1

"HOŞ GELDİN"

Müjdeli haberi, , sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Hoş geldin" notunu düştü.

Zeynep-Volkan Demirel çifti kızlarına kavuştu: İşte bebeğin ismi - 2

BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI

Üçüncü kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Demirel çiftinin minik kızlarına Yasmin adını verdiği ortaya çıktı.

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